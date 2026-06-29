Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260629-3-pdmns- Gefährdung des Straßenverkehrs in Ascheffel-Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ascheffel (ots)

Am 19.06.2026, gegen 13:30 Uhr kam es auf der L 265 in Ascheffel zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Mehrere Fahrzeuge mussten einem PKW ausweichen, der wiederholt zum Überholen ausscherte. Die Polizei Ascheffel sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Ein Zeuge befuhr am vorletzten Mittwoch die L 265 von der A7 kommend in Richtung Eckernförde. An einer Kreuzung habe ihm ein schwarzer Mazda CX-5 die Vorfahrt genommen. Anschließend habe der Zeuge weitere, gefährliche Fahrmanöver beobachtet.

Der Zeuge sei hinter dem PKW gefahren. Dieser sei mehrfach ausgeschert und habe versucht, einen vor ihm fahrenden PKW, sowie ein Wohnmobil zu überholen. Während des Ausscherens seien zwei weitere Fahrzeuge entgegengekommen. Diese seien dem Mazda ausgewichen und hätten einen Unfall nur durch starkes Abbremsen verhindert.

Im weiteren Verlauf konnte die Polizei den 50-jährigen, deutschen Fahrer des Mazdas anhalten und kontrollieren.

Die Polizei Ascheffel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Fahrern des überholten PKW und Wohnmobils, sowie den beiden Fahrzeugführern aus dem Begegnungsverkehr.

Wenn Sie selbst Geschädigter sind, den Vorfall beobachtet haben, oder weitere Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizei: 04351 908-110

Lina Wuttke

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell