PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260629-3-pdmns- Gefährdung des Straßenverkehrs in Ascheffel-Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ascheffel (ots)

Am 19.06.2026, gegen 13:30 Uhr kam es auf der L 265 in Ascheffel zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Mehrere Fahrzeuge mussten einem PKW ausweichen, der wiederholt zum Überholen ausscherte. Die Polizei Ascheffel sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Ein Zeuge befuhr am vorletzten Mittwoch die L 265 von der A7 kommend in Richtung Eckernförde. An einer Kreuzung habe ihm ein schwarzer Mazda CX-5 die Vorfahrt genommen. Anschließend habe der Zeuge weitere, gefährliche Fahrmanöver beobachtet.

Der Zeuge sei hinter dem PKW gefahren. Dieser sei mehrfach ausgeschert und habe versucht, einen vor ihm fahrenden PKW, sowie ein Wohnmobil zu überholen. Während des Ausscherens seien zwei weitere Fahrzeuge entgegengekommen. Diese seien dem Mazda ausgewichen und hätten einen Unfall nur durch starkes Abbremsen verhindert.

Im weiteren Verlauf konnte die Polizei den 50-jährigen, deutschen Fahrer des Mazdas anhalten und kontrollieren.

Die Polizei Ascheffel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Fahrern des überholten PKW und Wohnmobils, sowie den beiden Fahrzeugführern aus dem Begegnungsverkehr.

Wenn Sie selbst Geschädigter sind, den Vorfall beobachtet haben, oder weitere Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizei: 04351 908-110

Lina Wuttke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 10:29

    POL-NMS: 260629-1-pdnms- Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Neumünster

    Nemünster (ots) - Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am 27.06.2026, gegen 13:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts, in der Goethestraße ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:16

    POL-NMS: 260629-2- Verkehrsunfall auf der A7- PKW überschlägt sich

    A7/ zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (ots) - Am 29.06.2026, gegen 00:15 Uhr kam es auf der A7, Fahrtrichtung Norden, zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW überschlug sich nach einer Kollision und kam zum Stehen. Die Unfallstelle war für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Heute Nacht kam ein schwarzer Skoda Superb auf der A7, zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt aus bisher ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 20:35

    POL-NMS: 260626-4-1-pdnms Update vermisste Amy-Leticia P. aus Eckernförde angetroffen

    Eckernförde (ots) - Die am heutigen Tag vermisst gemeldete Amy Leticia P. konnte am frühen Abend desheutigen Tages wohlbehalten angetroffen werden. Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung. Gruß Sönke Petersen Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren