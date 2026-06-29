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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260629-1-pdnms- Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Neumünster

Nemünster (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Am 27.06.2026, gegen 13:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts, in der Goethestraße in Neumünster eine 89-jährige Frau von einem schwarzen Opel Astra angefahren. Der 69-jährige türkische Fahrer des Opels fuhr rückwärts aus einer Parklücke, übersah die Fußgängerin und es kam zur Kollision.

Auf dem Parkplatz befanden sich Ersthelfer, die den Notruf wählten und Erste Hilfe leisteten.

Die 89-Jährige erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde schwer verletzt ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster verbracht.

Der Verkehrsunfalldienst Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lina Wuttke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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