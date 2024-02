POL-NMS: 240209-2-pdnms Zu schnell unterwegs vor einer Schule in Neumünster

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 31.01.2024 zwischen 10.15 Uhr - 10.35 Uhr wurde eine 83 jährige sehbehinderte Frau beim Discounter Lidl in der Rendsburger Straße in Fockbek bestohlen. Die Frau war mit ihrem Rollator im Lidl Markt und wollte einkaufen. Am linken Griff ihres Rollators hatte sie ihren Stoffbeutel gehängt, in dem Stoffbeutel befand ...

mehr