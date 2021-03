Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210303-3-pdnms Feuer Reetdachhaus, Beringstedt

Beringstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Beringstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bei einem Feuer in Beringstedt brannte am 02.03.21 ein reetgedecktes Haus vollständig herunter. Nach dem die Löscharbeiten beendet wurden, nehmen nun die Brandermittler der Kriminalpolizei die Untersuchungen zur Brandursache auf. Alle Bewohner konnten sich nach dem Brandausbruch rechtzeitig ins Freie retten. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

