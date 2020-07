Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200702-3-pdnms Update Nachtrag zur Pressemitteilung 200702-3-pdnms Körperverletzung mit Messer in Neumünster

Neumünster (ots)

An dem vorangegangenen Streit waren insgesamt vier Männer beteiligt. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizeibeamten am Tatort waren jedoch nur noch der Beschuldigte und der Geschädigte vor Ort. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht jetzt die beiden Männer, die zuvor bei dem Streit anwesend waren. Weiter werden auch Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Die beiden am Streit beteiligten Männer wie auch weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder über die 110.

