Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Fockbek

Kreis RD-ECK - Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Fockbek / Kreis RD-ECK (ots)

190221-1-pdnms Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Fockbek / Kreis RD-ECK. Ein Unbekannter stahl heute (21.02.19, gegen 09.25 Uhr) aus einem Einkaufswagen eine hellbraune Handtasche. Darin befand sich nur ein geringer Bargeldbetrag, aber eine hellbraune Liebeskind Geldbörse, zwei Brillen, ein Huawei Smartphone, diverse persönliche Ausweise usw. Der Diebstahl ereignete sich auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Disshorn. Die 52-jährige Eigentümerin hatte nach dem Einkaufen die Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Als sie den Kofferraum ihres Autos öffnete, muss die Tasche gestohlen worden sein. Sachdienliche Hinweise über verdächtige Beobachtungen teilen Sie bitte der Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331 / 3322660 mit.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell