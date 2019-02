Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten A 210

Bovenau ( RD ) (ots)

Am 16.02.2019 gegen 20.00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der BAB A 210 Höhe Bovenau, Fahrtrichtung Kiel. Eine 18 jährige Fahrerin war zusammen mit drei weiteren jungen Frauen auf dem Weg Richtung Kiel. In Höhe Bovenau sah die 18 jährige Fahrerin etwas auf der Fahrbahn liegen und versuchte diesem Hindernis auszuweichen. Hierbei verlor die junge Frau die Gewalt über ihren Kleinwagen und drehte sich auf der Fahrbahn. Das Fahrzeug überschlug sich im Anschluss und blieb schließlich im Graben neben der Autobahn liegen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Diese konnten aber zusammen mit herangerufenen Familienangehörigen eigenständig ein Krankenhaus aufsuchen. An dem PKW Kleinwagen entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro. Um 21.15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

