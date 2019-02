Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190215-3-pdnms Diebesserie in Eckernförde gestoppt

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Der Polizei in Eckernförde gelang es eine Serie von Einbrüchen in Gartenlauben in Schrebergärten zu stoppen. Nach monatelangen Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden drei Männer im Altern von 14, 15 und 21 Jahren festgenommen. Zwei stammen aus Eckernförde, einer aus einer Umlandgemeinde. Die drei waren umfassend geständig und gaben an, dass sie die 14 angezeigten Taten auch zur Finanzierung ihres Drogenbedarfs begangen haben. Sie räumten insgesamt 35 Taten ein, bei denen ein Sachschaden in Höhe von mehreren 1.000,-- EUR entstand. Hauptsächlich schlugen sie dabei in den Kleingartenkolonien in der Riesebyer Straße und am Saxdorfer Weg zu. Die Kriminalpolizei bittet darum, dass sich betroffene Geschädigte, die bisher noch keine Anzeige erstattet haben, unter der Tel Nr.: 04351/89212600 melden.

