POL-NMS: Rendsburg - Traktordiebstahl aufgeklärt

Rendsburg (ots) - 180704-1-pdnms Traktordiebstahl aufgeklärt

Rendsburg. Polizeibeamte in Rendsburg kontrollierten Dienstagabend (03.07.18, gegen 20 Uhr) in der Herrenstraße einen Traktor der Marke Fendt mit Plöner Kennzeichen. Festgestellt wurde, dass der Traktor im Laufe des Tages von einem Hof bei Preetz gestohlen worden war. Wenige Minuten später erschienen zwei Männer (16, 38) und setzten das Fahrzeug in Bewegung. Sie wurden festgenommen. In seiner Vernehmung räumte der 16-Jährige den Diebstahl ein. Der 38-jährige Beifahrer soll an dem Diebstahl nicht beteiligt gewesen sein. Dennoch wurde er festgenommen, gegen ihn bestand ein Haftbefehl des Landgerichts Kiel. Der 16-Jährige wurde nach Hause entlassen, der Traktor dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Sönke Hinrichs

