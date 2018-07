POL-NMS: 180704-3-pdnms Ehrlichkeit zahlte sich aus

Rendsburg (ots) - 180704-3-pdnms Ehrlichkeit zahlte sich aus

Rendsburg / Sehr bemerkens- und lobenswert fand die Polizei das Verhalten eines 30-jährigen Rendsburgers, der am 03.07.2018, gegen 20.00 Uhr einen Bargeldbetrag im höheren dreistelligen Bereich beim Polizeirevier Rensburg als Fundsache abgab. Er hatte den Betrag im Geldausgabeschacht des Geldlautomaten einer Rendsburger Bankfiliale gefunden. Noch am Vormittag des 04.07.2018 meldete sich die nachvollziehbar rechtmäßige Eigentümerin bei der Polizei. Sie hatte schlichtweg vergessen das Geld nach der Abhebung zu entnehmen. Überglücklich konnte sie das Geld hier in Empfang nehmen und ließ dem ehrlichen Finder das Doppelte dessen zukommen, was ihm rechtlich zugestanden hätte. Die Polizei freut sich für ihn, dass er neben der Anerkennung seines ehrlichen Handelns auch noch mit einem Bargeldbetrag belohnt wurde.

Rainer Wetzel

