PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geschwindigkeitsmessung in Heidenrod - zahlreiche Verstöße festgestellt

Bad Schwalbach (ots)

Geschwindigkeitsmessung in Heidenrod - zahlreiche Verstöße festgestellt, Heidenrod, Egenroth, Egenrother Stock, Donnerstag, 06.08.2026, 09.24 Uhr bis Donnerstag, 06.08.2026, 13.24 Uhr

(wo)Der Regionale Verkehrsdienst Rheingau Taunus führte in den vergangenen Tagen Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen bei Heidenrod durch und stellte dabei zahlreiche Verstöße fest. Bei einer durchgeführten Geschwindigkeitsmessung am Donnerstag im Egenrother Stock wurden innerhalb von etwa vier Stunden mehrere Geschwindigkeitsverstöße registriert. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der mit 98 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, Punkte und ein mögliches Fahrverbot.

Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen in diesem Bereich durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen und einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell