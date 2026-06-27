FW Hünxe: Sturmschaden
Hünxe (ots)
Die Einheit Bruckhausen wurde am 27. Juni 2026 um 06:03 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Testerweg alarmiert.
Vor Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Baum bereits von Passanten von der Fahrbahn beseitigt. Die Einsatzkräfte reinigten die Straße von Laub und Ästen. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.
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