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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden

FW Hünxe: Sturmschaden
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Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 27. Juni 2026 um 06:03 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Testerweg alarmiert.

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Baum bereits von Passanten von der Fahrbahn beseitigt. Die Einsatzkräfte reinigten die Straße von Laub und Ästen. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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