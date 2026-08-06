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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl aus PKW +++ Einbruch in Schule

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl aus PKW,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Sonntag, 02.08.2026, 06.00-13.00 Uhr

(wo)Am Sonntagvormittag haben unbekannte Täter in der Taunusstein-Hahn Bargeld und diverse Gegenstände aus einem PKW entwendet.

Im Zeitraum von 06.00 bis 13.00 Uhr war das Fahrzeug auf dem Flohmarktgelände in der Kleiststraße abgestellt, als sich die Täter dem Auto näherten, öffneten und diesen nach Diebesgut durchsuchten. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einer Handtasche samt Inhalt.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Taunusstein unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin:

Wertgegenstände gehören nicht ins Auto! Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Nehmen Sie Wertsachen daher immer mit oder verstauen Sie sie bereits vor Fahrtantritt außerhalb des Blickfelds.

Achten Sie außerdem darauf, Ihr Fahrzeug stets ordnungsgemäß abzuschließen, auch bei kurzen Erledigungen. Ein verschlossenes Fahrzeug bietet zwar keinen vollständigen Schutz, erschwert Tätern jedoch den Zugriff und kann Gelegenheitsdiebe abschrecken.

2. Einbruch in Schule,

Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Samstag, 27.06.2026, 00.00 Uhr bis Montag, 03.08.2026, 09.00 Uhr

(wo)Im Zeitraum der Sommerferien kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in Bad Schwalbach.

Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Schulgebäude in der Rudolf-Höhn-Straße. Dort hebelten sie mehrere Schließfächer auf. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist unklar was entwendet wurde.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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