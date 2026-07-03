Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streifenwagen zum Anhalten genötigt

Kaiserslautern (ots)

Dass Polizeibeamte ihr ein Feuerzeug abgenommen haben, hat eine Frau den Einsatzkräften "krumm genommen". Als sie am Donnerstagnachmittag im östlichen Stadtgebiet einen Streifenwagen entdeckte, schaute die Fußgängerin zuerst, wer darin saß, dann stellte sie sich dem Polizeifahrzeug in den Weg und zwang die Beamten anzuhalten.

Nachdem sie die Streife zum Stopp genötigt hatte, erklärte die 58-Jährige, dass sie ihr Feuerzeug wiederhaben wolle. Die Begründung, dass dies rechtlich nicht möglich ist, weil der Anzünder im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung sichergestellt wurde, wollte die Frau nicht akzeptieren. Sie stieß wüste Beleidigungen aus und zeigte den Polizisten auch den ausgestreckten Mittelfinger. Gegen die 58-Jährige wird nun wegen Nötigung und Beleidigung ermittelt... |cri

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