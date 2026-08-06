PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 42-Jährigem aus Geisenheim

Bad Schwalbach (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 42-Jährigem aus Geisenheim, Geisenheim, Mittwoch, 05.08.2026,

(wo) Die am 04.08.2026 gegen 16.00 Uhr veröffentliche Vermisstenfahndung nach einem 42-jährigen Mann aus Geisenheim wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde leblos aufgefunden. Es liegen keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden vor.

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