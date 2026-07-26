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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nicht angeschnallt, alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis - Verkehrsunfall in Lauschied

Lauschied (ots)

Am Samstag, den 26.07., gegen 09:40 Uhr, kam es in der Meisenheimer Straße in Lauschied zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Kreuznach befuhr mit seinem Pkw die Meisenheimer Straße aus Richtung Sportplatz kommend. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend einmal.

Da der Fahrzeugführer während der Fahrt nicht angeschnallt war, wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert. Hierbei erlitt er glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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