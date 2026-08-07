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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Fahndung nach 61-jähriger Frau aus Kiedrich

Bad Schwalbach (ots)

(am) Die heute Nacht um 00:24 Uhr veröffentlichte Fahndung nach der 61 Jahre alten Frau aus Kiedrich wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte angetroffen und zurück in das Wohnheim gebracht werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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