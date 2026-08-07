PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme der Fahndung nach 61-jähriger Frau aus Kiedrich
Bad Schwalbach (ots)
(am) Die heute Nacht um 00:24 Uhr veröffentlichte Fahndung nach der 61 Jahre alten Frau aus Kiedrich wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte angetroffen und zurück in das Wohnheim gebracht werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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