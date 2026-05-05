PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Foto des Vermissten 75-Jährigen aus Oberjosbach

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Bad Schwalbach (ots)

(fh)Von dem seit gestern Abend Vermissten 75-jährigen Detlev Möller liegt mittlerweile das angehängte Lichtbild vor. Die Vermisstenfahndung hat weiterhin bestand.

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