PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Foto des Vermissten 75-Jährigen aus Oberjosbach
Bad Schwalbach (ots)
(fh)Von dem seit gestern Abend Vermissten 75-jährigen Detlev Möller liegt mittlerweile das angehängte Lichtbild vor. Die Vermisstenfahndung hat weiterhin bestand.
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