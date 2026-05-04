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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenmeldung: Polizei bittet um Mithilfe

Bad Schwalbach (ots)

Oberjosbach - Seit dem heutigen Tag wird der 75-jährige Detlev Möller vermisst. Der an Demenz erkrankte Mann wurde zuletzt auf dem Friedhof in Oberjosbach gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Herr Möller ist vermutlich zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer orientierungslosen Lage befinden. Aufgrund seiner Erkrankung ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Situation befindet und dringend Unterstützung benötigt.

Personenbeschreibung:

Detlev Möller ist etwa 1,75 Meter groß, von durchschnittlicher Statur und hat schwarzes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein hellblau gestreiftes Langarmhemd, eine hellbraune Cordhose sowie rotbraune Lederslipper.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeistation Idstein oder unter der Notrufnummer 110 zu melden. Jede noch so kleine Beobachtung kann entscheidend sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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