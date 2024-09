PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei LKW auf der A 3

Bad Schwalbach (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei LKW auf der A 3, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, AS Niedernhausen Dienstag, 17.09.2024, 08:17 Uhr

(ms) Am heutigen Dienstag ereignete sich auf der Bundesautobahn 3, in Höhe der Anschlussstelle Niedernhausen, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei LKW, bei dem ein Fahrer schwer verletzt, der andere leicht verletzt wurde. Gegen 08:15 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem mit weißer Farbe beladenen LKW die BAB 3 zwischen der Abfahrt Wiesbaden/Niedernhausen und der Abfahrt Idstein, in Fahrtrichtung Köln. Zur gleichen Zeit stand ein LKW mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Standstreifen. Der 49-Jährige prallte aus bislang unbekannten Gründen gegen das Heck des stehenden LKW, beide Fahrzeuge wurden hierdurch erheblich beschädigt. Durch den Aufprall erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen. Für die Bergung musste die Autobahn temporär vollgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf deutlich über 100.000 Euro geschätzt. Durch auslaufende Ladung und Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn massiv verschmutzt. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

