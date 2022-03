PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger gibt sich als Softwaremitarbeiter aus +++ Einbrecher scheitern an Terrassentür +++ PKW aufgebrochen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger gibt sich als Softwaremitarbeiter aus, Rheingau-Taunus-Kreis, Freitag, 11.03.2022,

(fh)Wie erst gestern bei der Polizei angezeigt wurde, kam es am vergangenen Freitag zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer Bürgerin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Die Betrüger gelangten am Telefon an die Kontozugangsdaten der Frau und griffen auf ihr Konto zu. Der angebliche Computerspezialist der Firma Microsoft gaukelte vor, eine Schadsoftware auf dem Computer der Frau entdeckt zu haben. In diesem Zusammenhang gelangte der Unbekannte an die sensiblen Daten der Rheingauerin und hob im Nachgang Geld von ihrem Konto ab.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, niemals seine persönlichen Zugangsdaten anderen Personen mitzuteilen und bei Anrufen von angeblichen Mitarbeitern von Firmen, die selbst nicht beauftragt wurden, sensibel zu reagieren.

2. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Idstein, Steinkaut, Donnerstag, 17.03.2022, 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag versuchten Einbrecher erfolglos in eine Wohnung eines Idsteiner Mehrfamilienhauses einzubrechen. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr machten sich die Unbekannten an der Terrassentür der Wohnung in der Straße "Steinkaut" zu schaffen und scheiterten ersten Ermittlungen zufolge in ihrem Vorhaben. Die Tür hielt stand und wies im Nachgang einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro auf.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/70780.

3. PKW aufgebrochen, Hünstetten, Parkplatz "Eiersbach" nahe B417, Donnerstag, 17.03.2022, 10:00 Uhr bis 15:15 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstages brachen Unbekannte ein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in Hünstetten auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Zwischen 10:00 Uhr und 15:15 Uhr parkte ein blauer Skoda Fabia auf dem Parkplatz "Eiersbach" unweit der Bundesstraße 417. In diesem Zeitraum schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Stoffbeutel mit Bargeld, einem Mobiltelefon und weiteren persönlichen Gegenständen. Im Anschluss gelang den Unbekannten mit ihrer Beute unbemerkt die Flucht.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag, 24.03.2022: Bundesstraße 260, Gemarkung Bad Schwalbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

