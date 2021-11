PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Körperverletzung auf Kirmes+++ Widerstand bei Festnahme+++2 x Fahrzeugbrand+++ Mit Drogen auf E-Scooter+++ Fund eines gestohlenen PKW+++ Frau geschlagen+++Unfall mit Alkohol+++Graffiti an Garage

1. Körperverletzung auf Kirmes

Idstein-Dasbach-, Oberseelbacher Straße, Samstag, 06.11.2021, 00:06 Uhr

In der Nacht auf Samstag griff ein 50-jähriger Mann aus Idstein auf der Kirmesveranstaltung in Dasbach einen 60-jährigen Mann von hinten tätlich an. Der Angegriffene stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Täter konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Idstein, Am Bahndamm, Samstag, 6. November 2021, 18:45 Uhr

Nachdem die Polizei mehrere Meldungen über Pöbeleien, ausgehend von einer Gruppe Jugendlicher, im Bereich des HIT-Supermarktes erhielt, wurden die Personen in der Parkanlage Stettiner Straße angetroffen und sollten einer Kontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken der Polizeistreife flüchteten die Personen. Ein 13-jähriger Wiesbadener konnte jedoch gestellt werden. Der setzte sich heftig zur Wehr und biss sogar einem Polizeibeamten in den Finger. Der Beamte wurde hierbei zum Glück nicht verletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 13-Jährige, der bereits mehrfach bei der Wiesbadener Polizei in Erscheinung trat, seinen Eltern übergeben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

3. 2 x Fahrzeugbrand

1.) Hünstetten-Limbach, Höhenstraße, Samstag, 6. November 2021, 21:25 Uhr

Am Samstagabend geriet der Mercedes eines 39-jährigen Düsseldorfers nach einer Panne in Brand. Die Feuerwehr Limbach konnte den Brand löschen und das Übergreifen auf ein benachbartes Haus verhindern. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

2.) Aarbergen-Daisbach, Schulstraße, Samstag, 06.11.2021, 17:30 Uhr

Am Samstagnachmittag geriet der Opel eines 55-Jährigen aus Aarbergen bei Schweißarbeiten in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand frühzeitig löschen und Schlimmeres verhindern. Der Sachschaden beträgt hier nur wenige Hundert EUR.

4. Mit Drogen auf E-Scooter

L3031 zwischen Aarbergen und Daisbach, Samstag, 06.11.2021, 23:30 Uhr

In der Nacht zum Sonntag, wurde von einer Streife der Polizeistation Bad Schwalbach ein 27-Jähriger aus Aarbergen auf einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Dieser fuhr in unsicherer Fahrweise der Streife entgegen. Ein durchgeführter Atemalkohol- und Drogenvortest lieferte den Grund für die Fahrweise. Außerdem wurden noch diverse Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Die Fahrt endete mit einer Blutentnahme und Anzeigen.

5. Fund eines gestohlenen PKW

Aarbergen-Michelbach, Freitag, 05.11.2021, 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag meldete ein aufmerksamer Anwohner in der Heidestraße einen verdächtigen PKW. Der Alfa Romeo war versteckt hinter einer Hecke abgestellt. Die herbeigerufene Streife der Polizei Bad Schwalbach stellte fest, dass das Auto gestohlen war. Zudem befanden sich gestohlene Kennzeichen an dem Fahrzeug. Im Auto wurde weiteres Diebesgut entdeckt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

6. Frau ins Gesicht geschlagen

Oestrich-Winkel, Markt, Samstag, 06.11.2021, 19:35 Uhr

Am frühen Samstagabend wurde eine Frau aus Oestrich-Winkel bei einem Angriff durch einen bislang unbekannten männlichen Täter in Oestrich-Winkel leicht verletzt. Der Täter näherte sich um ca. 19:35 Uhr der 18-Jährigen in der Straße "Markt" und tastete unvermittelt die Kleidung der Frau ab, als er dann plötzlich in das Gesicht der jungen Frau schlug und sich im Anschluss hastig entfernte. Der Mann wurde als ca. 1.80m groß, hellhäutig und dunkel bekleidet beschrieben, wobei er eine ebenfalls dunkle Kapuze über den Kopf trug. Auffällig sei seine gebückte Haltung.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722-91120 zu melden.

7. Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Sonntag, 07.11.2021, 01:30 Uhr

Ein 26-jähriger Rüdesheimer fuhr mit seinem Golf in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Geisenheimer Straße auf den vor ihm fahrenden Audi eines 24-jährigen Rüdesheimer auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die zufällig hinzugekommenen Streife wurde festgestellt, dass der Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Dies hatte dann eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

8. Graffiti an Garage

Eltville am Rhein, Am Sülzbach, 04./05.11.21

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag besprühten Unbekannte die Seitenwand einer Garagenanlage großflächig mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville an Rhein unter der Rufnummer 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

