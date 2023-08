Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.08.23

Eschwege (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Um 16:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 22-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem PKW die L 3245 von Langenhain kommend in Richtung Ringgau-Röhrda. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Vorwegweiser und blieb auf dem angrenzenden Feld stehen. Am Pkw entstand Totalschaden.

Unfallflucht

Zwischen dem 01.08.23, 14:00 Uhr und dem 02.08.23, 11:00 Uhr ereignete sich in der "Obere Friedensstraße" in Schwebda eine Unfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter VW Polo wurde im Bereich der hinteren Stoßstange auf der linken Fahrzeugseite angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR an dem Polo entstand. Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 01.08.23, 21:00 Uhr und dem 02.08.23, 11:00 Uhr wurde im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im "Schützengraben" in Eschwege ein schwarzes Kinderfahrrad "Steppenwolf" im Wert von ca. 100 EUR entwendet. Am 02.08.23, wurde in den Nachmittagsstunden ein weiteres Kinderfahrrad entwendet. Auch dieses befand sich in einem Vorraum im Erdgeschoss des Hauses. Dieses Rad wurde in den Abendstunden jedoch wieder in dem Raum abgestellt, während das andere Fahrrad weiterhin verschwunden bleibt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 15:32 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein Sattelzug die Straße "Am Mühlberg" in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur Bundesstraße nach rechts in Richtung Fürstenhagen abzubiegen. Dabei wurde ein auf einer Verkehrsinsel aufgestelltes Verkehrszeichen angefahren und beschädigt. Der Sattelzug mit litauischem Kennzeichen setzte seine Fahrt fort. Hinweise: 05602/93930.

Wildunfall

Um 04:20 Uhr kam es vergangene Nacht zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das von einer 58-jährigen Pkw-Fahrerin aus Nieste, die auf der L 3228 in der Gemarkung von Fürstenhagen unterwegs war, erfasst wurde. Das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 13:14 Uhr beabsichtigte gestern Mittag ein 77-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw von dem Tankstellengelände in der Kasseler Straße nach links in Richtung Witzenhausen abzubiegen. Dabei übersah er das herannahende Postfahrzeug, das von einem 59-Jährigen aus Rosdorf gefahren wurde und in Richtung Hundelshausen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

