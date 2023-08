Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.08.02 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 09:33 Uhr befuhr heute Morgen ein 34-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die B 452 in Richtung Eschwege. Er beabsichtigte nach links in die Straße "Am Himmelreich" abzubiegen, geriet beim Abbremsen jedoch mit dem Auto ins Schleudern und dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 150 EUR.

Gegen Gartenzaun gerollt

Weil der Pkw durch eine 71-jährige Eschwegerin nicht ausreichend gesichert wurde, rollte dieser heute Vormittag, um 10:31 Uhr, in der Kirchstraße in Grebendorf zurück. Die Fahrt endete an einem Gartenzaun, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 05:50 Uhr kollidierte heute früh eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Weißenborn mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Unfall ereignete sich auf der L 3424 zwischen Weißenborn und Langenhain. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 00:50 Uhr wurde vergangene Nacht eine 23-Jährige aus Bad Zwesten mit ihrem Pkw in der Bahnhofstraße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr sie das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Amphetamin). Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr wurde heute Morgen auf einem Grundstück in der Straße "Vor dem Untertor" in Wanfried ein Pkw beschädigt. Die Geschädigte stellte fest, dass an ihrem Pkw die Heckscheibe zerstört war. In unmittelbarere Nähe des Autos konnte ein faustgroßer Stein aufgefunden werden. Sachschaden: ca. 800 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Gartenartikel

In der vergangenen Nacht wurden aus einem Garten in der Schlaggasse in Frieda zwei Solarlampen im Wert von 75 EUR entwendet worden. Wie bei Anzeigenaufnahme mitgeteilt wurde, wurde bereits vor zwei Wochen eine weiße Kunststoffliege im Wert von noch 50 EUR aus dem Garten entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fußgängerin von Pkw erfasst

Um 10:20 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus Hessisch Lichtenau den Mühlweg in Hessisch Lichtenau und bog dann in die Sudetenstraße ab. In Höhe Haus-Nr. 3 betrat eine 69-Jährige die Fahrbahn in der Sudetenstraße, ohne auf den herannahenden Pkw zu achten. Der 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass die Fußgängerin auf die Motorhaube aufgeladen wurde und gegen die Windschutzscheibe prallte. Die 69-Jährige verletzte sich dadurch und wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 06:38 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus Großalmerode die L 3239 zwischen Weißenbach und Trubenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 16:53 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein Renault Transporter rückwärts gegen zwei Verteilerkästen in der Straße "Hinter den Teichhöfen/ Ecke Steingasse in Witzenhausen. An einem Verteilerkasten waren Beschädigungen festzustellen; der zweite Verteilerkasten war aus der Halterung gelockert. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Walburger Straße. Sachschaden; ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell