POL-ESW: Vollsperrung auf der B 27 nach Unfall

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen Baum gefahren Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag eine 19-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf den Hospitalplatz in Eschwege. Beim Einbiegen in eine Parkbucht stieß sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Schutzeinfassung eines Baumes, was zu einem Schaden von ca. 1400 EUR führte. Unfallfluchten Am 08.07.22, um 17:30 Uhr, befuhr ein grauer Pkw Renault Clio mit KS-Kennzeichen die ...

