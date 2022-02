POL-ESW: Pressebericht 25.02.2022 -2

Polizei Eschwege

Einbruch in Reparaturwerkstätte; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried sind unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag 15.30 Uhr und Donnerstagmorgen 09.00 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Reparaturwerkstattbetriebs in der Straße "Unter der Tränke" eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und das Inventar und ließen dabei zwei Stihl-Kettensägen im Wert von 2000 Euro mitgehen. Zudem richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

17 und 18-Jähriger geraten in Streit und schlagen sich gegenseitig; Polizei ermittelt u.a. wegen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen des Geschehens

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kam es gestern Nachmittag am Hospitalplatz in Eschwege bei dem dortigen Parkhaus. Gegen 16.15 Uhr gerieten ein 17 und ein 18-Jähriger, beide aus Eschwege, aus noch nicht näher bekannten Gründen in einen Streit, der letztlich in einer wechselseitigen Körperverletzung gipfelte.

Die Beteiligten trugen jeweils leichte Verletzungen u.a. in Form von Schürfwunden davon, die später eine Behandlung im Krankenhaus zur Folge hatten. Da der Ablauf der Auseinandersetzung von den Beteiligten unterschiedlich geschildert wurde, ermittelt die Polizei aktuell gegen beide Personen wegen Körperverletzung. Eine weitere Anzeige wegen Diebstahl bzw. Unterschlagung richtet sich noch gegen den 17-Jährigen, da dieser seinem Kontrahenten im Zusammenhang der Ereignisse zudem ein Messer geklaut oder unterschlagen haben soll.

Um den Ablauf der Geschehnisse weiter klären zu können, bittet die Polizei Eschwege darum, dass sich Zeugen des Vorfalles mit ihr unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung setzen.

