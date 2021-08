Polizei Eschwege

POL-ESW: Auto prallt gegen Böschung - Fahrer flüchtig

Eschwege (ots)

Um 21:55 Uhr befuhr gestern Abend ein Pkw die "Andreas-Höhe" in Eschwege in Fahrtrichtung Langenhainer Weg und beabsichtige offensichtlich - so die Spurenlage - dann nach links in Richtung Eschwege abzubiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gelang dies jedoch nicht, so dass der Pkw (Seat Ibiza) über den Langenhainer Weg (L 3424) hinaus gegen eine Böschung fuhr, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Bei Eintreffen der Polizeistreife fand diese nur noch den Pkw verlassen vor, der Fahrer hatte sich "aus dem Staub" gemacht. Die nachträglichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 41-Jährigen aus Kassel handeln dürfte, der trotz Fahndung am gestrigen Abend/ Nacht nicht mehr aufgegriffen werden konnte. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

