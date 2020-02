POL-ESW: Pressebericht vom 18.02.20

Polizei Eschwege

Um 16:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 61-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die B 452 von Hoheneiche kommend in Richtung Reichensachsen. Kurz vor dem Ortseingang von Reichensachsen musste er verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgen 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra zu spät bemerkte und auffuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 6500 EUR; der Pkw der 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nachträglich angezeigt wurde gestern eine Unfallflucht, die sich bereits am 27.01.2019 zwischen 08:45 Und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des eines Möbelmarktes (Möbelkreis) in der Thüringer Straße in Eschwege ereignet hat. Vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw wurde die Überdachung des Eingangsbereiches beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eigene Ermittlungen des Geschädigten führten nicht zum Erfolg, so dass jetzt Anzeige erstattet wurde. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Scheune

Ein Diebstahl aus einer Scheune eines landwirtschaftliches Anwesen in Bad Sooden-Allendorf/ Orferode wurde am gestrigen Tag angezeigt. Zwischen dem 15.02.20, 13:00 Uhr und dem 17.02.20, 09:00 Uhr wurden aus der Scheune "Auf dem Reihn" mehrere Werkzeuge entwendet. Dabei handelt es sich um zwei Motorsägen, drei Winkelschleifer und ein Ratschenkasten. Der Schaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 04:50 Uhr befuhr heute früh ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3241 vom Meißner kommend in Richtung Velmeden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davonlief. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern in Witzenhausen ereignet hat. Um 12:12 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Kassel mit einem Transporter (Paketdienst) denn Carl-Jäger-Weg und beabsichtigte nach links in die Mündener Straße abzubiegen. Dabei übersah er jedoch den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 65-Jährigen aus Witzenhausen. Der 65-Jährige wurde zudem leicht verletzt.

Eine Unfallflucht wird aus dem Erikaweg in Witzenhausen angezeigt. Um 10:15 Uhr befuhr eine 81-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen den Blumenweg in Richtung Wartebergstraße, als plötzlich ein silberner Mercedes aus dem Erikaweg "aufkreuzte" und den Pkw der 81-Jährigen vorne rechts touchierte (Schaden: ca. 850 EUR). Der Mercedes fuhr dann in Richtung Wartebergstraße - in die er auch abbog - davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der silberne Mercedes hatte ein ESW-Kennzeichen. Im Auto saß als Fahrer ein älterer Mann, der in Begleitung einer älteren Frau auf dem Beifahrersitz war. Hinweise: 05542/93040.

