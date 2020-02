Polizei Eschwege

POL-ESW: Stürmisches Wetter führt zu polizeilichen Einsätzen im Werra-Meißner-Kreis; größere Sach-und Personenschäden wurden aber nicht registriert

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die zum Teil recht stürmische Witterung des gestrigen Sonntages hat im Werra-Meißner-Kreis auch wieder zu verschiedenen Einsätzen u.a. von Polizei, Feuerwehr und den zuständigen Straßenmeistereien geführt.

Zwischen Meißner-Vockerode und dem Schwalbental ist Sonntagabend gegen 21.00 Uhr aufgrund des Sturms eine Fichte entwurzelt und hat zeitweilig die Fahrbahn blockiert. Durch die Eschweger Polizei wurde daraufhin die Straßenmeisterei Meißner verständigt, die letztlich mit entsprechendem Gerät anrückte und die Fahrbahn wieder freiräumte.

Auf der Kreisstraße 2 zwischen Weißenborn und Krauthausen konnte gestern Abend ebenfalls ein Baum dem Sturm nicht standhalten und stürzte kurz nach 20.00 Uhr auf die Fahrbahn. Auch hier musste die zuständige Straßenmeisterei aus Ringgau zwecks Räumung der Fahrbahn verständigt werden.

Bereits am Sonntagvormittag hatte sich der Sturm bemerkbar gemacht, als in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen mehrere Ziegeln vom Dach eines Imbisses flogen. Während die Polizei den gefährdeten Bereich absicherte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die dann mittels Drehleiter auf das Dach gelangte und die weiteren, losen Ziegeln entfernen konnte, so dass hier kein weiterer Schaden entstand.

In der Walburger Straße in Witzenhausen richteten die Beamten der Polizei in Witzenhausen am gleichen Vormittag auch noch eine Baustellenbeschilderung wieder auf, die aufgrund des Sturms umgefallen war.

Zu größeren, nennenswerten Sachschäden oder gar Personenschäden kam es aber glücklicherweise nicht.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell