Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall auf der B 400

Eschwege (ots)

Um 07:00 Uhr ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400 zwischen den Ortschaften Breitau und Krauthausen. Zur Unfallzeit befuhr eine 18-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 400 in Richtung Krauthausen. Kurz nach dem Abzweig zur K 23 kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Bundesstraße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Dieser wurde durch den Aufprall entwurzelt. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb in der dortigen Böschung liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Zur Bergung des Pkws musste die B 400 in diesem Abschnitt voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach der Bergung gegen 09:00 Uhr wieder aufgehoben werden. Neben den Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

