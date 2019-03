Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.03.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Eine 84-jährige Frau aus Meinhard wurde am Mittwochmittag das Opfer von Dieben. Die gehbehinderte Frau war gg. 13.00 Uhr in der Fußgängerzone in Eschwege am Stad unterwegs und suchte ein Bekleidungsgeschäft auf. Als die Frau sich im Geschäft umsah, ließ sie kurzzeitig ihren mitgeführten Rollator und ihre daran befestigte Handtasche unbeaufsichtigt. Dies nutzten die unbekannten Täter und entwendeten die Handtasche der Frau, in der sich auch deren Geldbörse mit Personalausweis, EC-Karte, Krankenversicherungskarte und ca. 200.-EUR Bargeld befand. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruchsdiebstahl

Zwischen Sonntag, 20.00 Uhr und Dienstagmorgen, 09.00 Uhr wurde das Vereinsheim des Angelsportvereins in Großalmerode-Epterode Ziel von unbekannten Einbrechern. Während die Täter bei dem gewaltsamen Versuch in das Vereinsgebäude einzubrechen noch scheiterten, gingen die Täter im Anschluss gewaltsam einen neben dem Hauptgebäude befindlichen Geräteschuppen an. Aus diesem entwendeten die Täter diversere Geräte und Arbeitsmaschinen zur Gartenpflege u.a. einen Rasenmäher der Marke Honda, einen Freischneider und einen Laubbläser der Marke Stiehl, einen weiteren Rasenmäher, eine Wasserpumpe, einen Spalthammer, eine Spaltaxt u.a. Der gesamte Stehlschaden wird auf ca. 5000.-EUR beziffert. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500.-EUR. Hinweise an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in Witzenhausen in der Wickfeldtstraße entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr einen sog. Mischpumpenaufsatz einer Putzmaschine. Der Pumpenaufsatz befand sich auf einem umzäunten, abgesperrten Gelände und war über Nacht zudem mit einer Plane abgedeckt worden. Aufgrund der Tatsache, dass ein solcher Aufsatz zw. 150 und 175 kg wiegt, muss davon ausgegangen werden, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Der Wert des Pumpenaufsatzes beträgt ca. 400.-EUR. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

PD Werra-Meißner - Pressestelle -;POK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell