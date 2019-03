Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.03.19

Verkehrsunfälle

Um 14:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. Kurz vor dem Abzweig zur Domäne Vogelsburg bremste sie ihr Fahrzeug ab, was der nachfolgende 42-Jährige Pkw-Fahrer aus Waldkappel zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Aufprall drehte sich das Auto der 50-Jährigen und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 60-Jährigem aus Hann. Münden gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 42-Jährige und die 50-Jährige leicht und wurden mit dem Rettungswagen in das Eschweger Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Klein-Lkw entstand nur geringer Sachschaden. Der gesamte Sachschaden wird mit ca. 8500 EUR angegeben.

Ein 21-Jähriger aus Gerstungen befuhr am 19.03.19, um 17:55 Uhr, mit seinem Pkw die B 7 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Eschwege. Zu dieser Zeit befuhr ein 33-Jähriger aus Kassel mit einem Klein-Lkw die Leipziger Straße in Waldkappel und beabsichtigte nach links in Richtung Kassel auf die B 7 einzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß kam, bei dem sich der 21-Jährige leicht am Kopf verletzte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am 19.03.19, um 03:22 Uhr, hörte ein Zeuge ein lautes Geräusch in der Straße "An der Wehre" in Eschwege-Niederhone. Wie sich am frühen Morgen dann herausstellte, wurde bei einem VW Passat der linke Außenspiegel abgetreten, was offensichtlich ursächlich für das Geräusch in der Nacht war. Zudem wurden zwei männliche Stimmen zu dieser Zeit wahrgenommen. Schaden: 100 EUR. In diesem Zusammenhang wurde noch ein zweiter Vorfall gemeldet, bei dem ebenfalls ein Außenspiegel eines Pkws abgetreten wurde. Hinweise: 05651/9250.

In der Gartenstraße in Waldkappel wurde gestern Vormittag ein 43-jähriger polnischer Staatsbürger beobachtet, wie er einen Körnerbläser unberechtigt von einem Grundstück in sein Fahrzeug einlud. Von einem Zeugen angehalten und aufgefordert, lud er den Kornbläser wieder aus; flüchtete dann aber vor Eintreffen der verständigten Polizei. Das Fahrzeug - ein roter Renault Master mit polnischen Kennzeichen - konnte dann im Rahmen einer Fahndung in Richtung Witzenhausen fahrend festgestellt und in Höhe des Gebrauchtwagencenters angehalten werden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und nach einer Sicherheitsleistung von 150 EUR wieder entlassen.

