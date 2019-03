Polizei Eschwege

POL-ESW: Vier Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

26.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend in der Abteroder Straße in Eltmannshausen ereignet hat. Um 22:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Abteroder Straße von Weidenhausen kommend ortseinwärts. Nach seinen Angaben schätzte er den Straßenverlauf in dem Bereich, an dem sich die Straße gabelt, falsch ein. Dadurch fuhr er in einer Linkskurve geradeaus weiter und stieß mit dem Auto zunächst frontal gegen eine Straßenlaterne und dann gegen eine Grundstücksmauer. Durch die Wucht des Aufpralls lösten alle Airbags aus. Neben dem Fahrer wurde auch die drei Mitfahrer im Alter zwischen 19 und 24 - alle aus Eschwege - leicht verletzt und am Unfallort durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Auslaufende Betriebsstoffe wurde durch die örtliche Feuerwehr gebunden und durch die Straßenmeisterei entsorgt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

