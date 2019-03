Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.03.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 20:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die Brückenstraße in Eschwege im dortigen Baustellenbereich (mit Genehmigung). Dabei überfuhr sie einen Wasserabsteller für Hausanschlüsse an dem ein Sachschaden von 800 EUR entstand. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 14.03.19, 08:00 Uhr und dem 15.03.19, 13:15 Uhr in der Bertram-Schrot-Straße in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter VW Golf an der vorderen Stoßstange angefahren. Schaden: 250 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 14.03.19, 18:00 Uhr und dem 18.03.19, 08:00 Uhr durchtrennten unbekannte Täter ein Vorhängeschloss eines Aufliegers, der auf dem Festplatz in Wanfried in der Treffurter Straße abgestellt war. Aus dem Auflieger wurden Werkzeuge und Maschinen im Wert von ca. 3500 EUR entwendet. Dabei handelt es sich um ein Schweißgerät, eine Bohrmaschine und eine Flex. Aber auch eine Kabeltrommel, drei Schippen und Handschuhe wurden gestohlen. Weiterhin brachen der/ die Täter noch den Tank der Zugmaschine auf. Aus diesem wurden noch 150 Liter Diesel abgezapft. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:55 Uhr befuhr gestern Abend eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau die K 22 zwischen Grandenborn und Renda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Feldhasen, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR am Fahrzeug entstand.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein Wohnungseinbruch wird aus der Schillerstraße in Sontra angezeigt. Zwischen 17:50 Uhr und 18:25 Uhr drangen an gestrigen späten Nachmittag unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ein, nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war. Im Haus wurde der Schlafzimmerschrank durchsucht, der Einbruch dann aber offenbar abgebrochen. Entwendet wurde nichts; der Sachschaden mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

Zwischen dem 18.03.19 und dem 19.03.19, 08:30 Uhr wurden im Industriegebiet "Brodberg" in Sontra aus zwei Lagerhallen einer dort ansässigen Firma insgesamt 14 Bedienteile der Marke "Siemens" im Wert von 15.000 EUR entwendet. Die Bedienteile werden für die Fertigungsmaschinen zur Herstellung von Kunststoffteilen für Kraftfahrzeuge verwendet. Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:50 Uhr, ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal, der die L 3241 zwischen Küchen und Hausen befuhr. Das Reh verendete nach dem Zusammenstoß am Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl

Zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde am gestrigen Morgen ein Portmonee aus einer Handtasche gestohlen. Die 52-jährige Geschädigte hatte ihre Handtasche in einer Arztpraxis im Mühlweg in Hessisch Lichtenau an einer Garderobe aufgehängt. In dem Portmonee befanden sich neben persönlichen Dokumenten nur eine geringe Menge Bargeld.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 09:15 Uhr befuhr heute Morgen eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die Straße "Am Stieg" in Witzenhausen und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Eschenbornrasen" abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie anhalten, was der nachfolgende 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 42-Jährige leicht. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Fahrraddiebstahl

Ein schwarzes Mountainbike der Marke "Conway" wurde am gestrigen Montag in der Steinstraße in Witzenhausen entwendet. Zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr "knackten" unbekannte Täter das Zahlenschloss mit dem das Rad durch die 21-jährige Geschädigte an einem Baum gesichert wurde und entwendeten dieses.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

