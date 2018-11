POL-ESW: Pressebericht vom 19.11.18 (2)

Eschwege (ots) - Verkehrsunfälle

Ein Auffahrunfall ereignete sich heute Morgen, um 09:30 Uhr, in der Steinstraße in Witzenhausen. Nachdem ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode wegen eines Fußgängers abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 34-jährige Pkw-Fahrer aus Witzenhausen zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 07:39 Uhr befuhr heute Morgen ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3401 in der Gemarkung von Ermschwerd. Kurz vor der "Bachmühhle" überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Das Tier verendete am Unfallort; am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein versuchter Wohnungseinbruch ereignete sich über das vergangene Wochenende in Witzenhausen-Hundelshausen. Zwischen dem 16.11.18, 14:00 Uhr und heute Morgen versuchten unbekannte Täter in der Kirchstraße eine Wohnungstür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Es blieb daher bei einem Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

