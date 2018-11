POL-ESW: Pressebericht vom 16.11.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am 14.11.18 in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Gegen 14:20 Uhr beabsichtigte ein 52-Jähriger aus Schmalkalden mit einem Lkw mit Anhänger auf dem Gelände der dortigen Tankstelle rückwärts in eine Parklücke zu rangieren. Durch das Rangieren blockierte der Lkw kurzfristig die Zufahrt zur Tankstelle. Ein 44-jähriger aus Treffurt wollte nun nach Beendigung des Tankvorganges das Tankstellengelände verlassen. Er nahm den Lkw zwar war, bemerkte aber nicht, dass der Lkw rückwärts einparken wollte, worauf er noch hinter dem Lkw-Anhänger durchfahren wollte, was nicht gelang. Der Anhänger touchierte den Pkw im Hecbereich.

Sachbeschädigung

Der linke Reifen eines Anhängers, der in der Georgstraße in Eschwege abgestellt ist, wurde durch unbekannte Täter zerstochen. Weiterhin wurde die Anhängerplane auf der linken Seite zerschnitten. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23.10.18 und dem 14.11.18. Schaden: ca. 600 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 17:00 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag in der Straße "Hinter der Mauer" in Sontra auf dem dortigen Fußgängerüberweg ein Unfall, bei der eine 27-jährige Fußgängerin aus Sontra leicht verletzt wurde. Die 27-jährige kam aus Richtung Edeka und wurde durch einen 37-jährigen Pkw-Fahrer aus Sontra beim Überqueren übersehen.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

