POL-ESW: Tankstelle überfallen

Eschwege (ots) - Am gestrigen Abend wurde gegen 20:00 Uhr die Tankstelle in der Leipziger Straße in Ringgau-Datterode überfallen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte die 56-jährige Angestellte die draußen stehenden Blumenwagen in eine Garage geschoben. Anschließend begab sie sich wieder in die Tankstelle und verschloss diese zum Feierabend. Nachdem sich die Angestellte in ein Büro begab wurde sie plötzlich von hinten gepackt und in eine Toilette gestoßen. Der Täter schloss die Toilettentür ab und nahm die Tageseinnahmen im unteren vierstelligen Bereich an sich. Der Angestellten gelang es nach ca. 10 Minuten die Toilettentür aufzubrechen und alarmierte die Polizei. Die 56-Jährige blieb äußerlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in das Krankenhaus gebracht, da sie angab, kurzfristig bewusstlos gewesen zu sein. Eine durchgeführte Fahndung im Nahbereich und den angrenzenden Landkreisen blieb bislang ohne Erfolg. Ebenso liegt keine Beschreibung des Täters oder eines Fluchtfahrzeuges vor.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell