POL-ESW: Jugendliche Einbrecher in Haft

Eschwege (ots) - Die beiden in der Schweiz festgenommenen 14- und 18-jährigen Täter aus Eschwege wurden am gestrigen Donnerstag wieder nach Deutschland gebracht, wo sie am heutigen Morgen beim zuständigen Amtsgericht in Eschwege vorgeführt wurden.

Neben den Einbruch in die Taxizentrale und dem Diebstahl der Taxis wurden noch ein Tankbetrug und ein Raub auf eine Tankstelle in Märstetten in der Schweiz verübt. Weiterhin wurde bekannt, dass auch ein Einbruch in Märwil / Schweiz auf deren Konto geht, wo sie Zigaretten erbeuteten. Die Eingangstür eines Geschäftes wurde dazu mit einen Gullydeckel "geöffnet".

Aufgrund dieser Tatvorwürfe ergingen beim Amtsgericht zwei Haftbefehle, die auch in Vollzug gesetzt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

