POL-ESW: Pressebericht vom 15.11.18

Diebstahl

Ein Diebstahl aus Pkw ereignete sich am gestrigen Mittwoch zwischen 17:45 Uhr und 23:00 Uhr, wobei der genaue Tatort nicht bekannt ist. Diesbezüglich kommt sowohl die Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege als auch Mühlhäuser Straße in Meinhard-Schwebda (Einfahrt zum Werratalsee-Ostufer) infrage. Der Geschädigte gab an, in beiden Fällen das Fahrzeug mittels Fernbedienung verschlossen zu haben. In der Friedrich-Wilhelm-Straße stellte der Geschädigte dann fest, dass zum Teil sehr hochwertige Gegenstände aus dem Fahrzeug fehlten. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Luxusreisetasche mit hochwertiger Marken-Bekleidung swie einem Laptop samt Tasche. Der Schaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:48 Uhr, eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Berkatal, die auf der K 51 in der Gemarkung von Weißenbach unterwegs war. Das Tier lief davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 12:45 Uhr befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die L 3400 zwischen Friedrichsbrück und Helsa. Ein vorausfahrender Pkw fuhr dabei über einen auf der Straße liegenden Ast, der dadurch hochgeschleudert wurde und auf der Motorhaube des nachfolgenden Autos landete, die dadurch leicht beschädigt wurde. Schaden: 200 EUR. Von dem vorausfahrenden Fahrzeug sind keine Daten bekannt.

Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich gestern Mittag in der Friedensstraße in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht, nachdem dort offenbar beim Rangieren die Gartenmauer eines dortigen Grundstücks angefahren wurde, an der dadurch ein Schaden von 250 EUR entstand. Möglicherweise wurde der Schaden durch ein Heizöl anliefernden Lkw verursacht. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Unbekannte Täter entwendeten das mit einem Drahtschloss gesicherte rot-weiße Herrenfahrrad eines 27-jährigen aus Hessisch Lichtenau, der dieses an der Haltestelle des Bürgerhauses abgestellt hatte. Der Diebstahl erfolgte gestern zwischen 11:50 Uhr und 18:50 Uhr. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 18:05 Uhr befuhr gestern Abend ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Mainz die L 3468 von Hedemünden in Richtung Mollenfelde. In der Gemarkung von Ellerode lief ein Wildschwein auf die Straße, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Tier lief anschließend weiter, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

