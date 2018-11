POL-ESW: Pressebericht vom 19.11.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 17.11.18, 22:00 Uhr und dem 18.11.18, 11:15 Uhr wurde ein Pkw Mercedes in Meinhard-Grebendorf aufgebrochen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Sporthalle (Bernstal) abgestellt. Zunächst versuchten der/ die Täter die Beifahrertür aufzuhebeln, was nicht gelang. Anschließend wurde die Scheibe dieser Tür zerstört und aus dem Fahrzeuginneren zwei Sporttaschen mit Sportbekleidung sowie einige Schlüssel gestohlen. Schaden: ca. 1100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Nachträglich mitgeteilt wird noch der Aufbruch eines Firmenwagens in der Südstraße in Waldkappel. In der Nacht vom 15./16.11.18 wurde ein gelber VW Caddy durch unbekannte Täter aufgebrochen und aus diesem Werkzeuge (Bohrmaschine, Akkuschrauber) sowie ein Laptop entwendet. Der gesamte Schaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Ein roter Pkw Suzuki Swift wurde zwischen dem 17.11.18, 06:45 Uhr und dem 18.11.18, 21:45 Uhr, erheblich zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Das Auto war in diesem Zeitraum im Parkhaus am Stadtbahnhof in Eschwege geparkt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht geriet am 17.11.18 der Fahrer eines Pkws auf der B 451 in der Gemarkung von Großalmerode in Höhe des dortigen Viadukts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte in die Leitplanken auf der Gegenfahrbahn, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Anschließend verließ der Fahrer, ein 34-Jähriger aus Polen, die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das führte dazu, dass eine Pkw-Fahrerin am darauffolgenden Morgen der Polizei mitteilte, dass dort ein mittlerweile zugefrorenes unfallbeschädigtes Fahrzeug stehen würde. Sie selbst wäre über herumliegende Fahrzeugteile gefahren, wodurch ein Reifen vermutlich beschädigt wurde. Während die Polizei sich die Unfallstelle anschaute, kam auch der 34-jährige Unfallverusacher vorbei, der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 200 EUR wegen Unfallflucht leisten musste.

