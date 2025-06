POL-KB: Frankenberg-Viermünden - Festnahme nach versuchtem Totschlag

Korbach (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag (28. Mai) bis Freitagmorgen (30. Mai) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Fichtenstraße in Reinhardshausen ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie fast alle Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa ...

mehr