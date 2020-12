Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Haine - Unbekannte versuchen in Sportlerheim einzubrechen und beschädigen Sportplatz

KorbachKorbach (ots)

Schaden in Höhe von mindesten 700 Euro richteten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 12. Dezember, bis Mittwoch, 16. Dezember, auf dem Sportgelände in Haine an.

Die Täter schlugen eine Scheibe an einer Tür zum Sportlerheim ein und versuchten ein Schloss zu einem Geräteschuppen gewaltsam zu öffnen. Die Täter konnten nichts entwenden. Sie beschädigten auch noch den Rasenplatz, indem sie mit einem Auto kreisförmig über ihn fuhren.

Die Polizeistation Frankenberg ermittelt wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06451-72030, zu melden.

