POL-KB: Diemelstadt-Rhoden: Einbrecher stehlen schwarzen Mercedes GLC 300 von Autohaus-Gelände

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 10:00 Uhr, bei einem Autohaus in der Straße "Wrexer Teich" in Diemelstadt-Rhoden eingebrochen. Die Einbrecher hatten den Schließmechanismus des Eingangsschiebetors manipuliert und waren so auf das Firmengelände gelangt. Dort entwendeten die Täter auf noch unbekannte Weise einen derzeit nicht zugelassenen schwarzen Mercedes GLC 300 4Matic im Wert von ca. 35.000 Euro. Von dem Wagen fehlt seitdem jede Spur. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Autodiebe den Wagen mit einem anderen Fahrzeug oder Anhänger abtransportierten.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Mercedes geben können, melden sich bitte unter Tel. 05691 - 97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen.

