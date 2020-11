Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Nachbar will Seniorin "beschützen"

Wegen eines Randalierers hat ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes am Donnerstagmorgen die Polizei verständigt. Der Mitarbeiter hielt sich gerade in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt in der Wohnung einer Seniorin auf, als ein Mann durch ein Fenster in das Treppenhaus kletterte und gegen die Tür der Bewohnerin trat.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Täter wenig später in einem oberen Stockwerk des Hauses im Treppenhaus ausfindig machen und ihn stellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen weiteren Bewohner des Hauses; der Mann war stark alkoholisiert.

Auf den Vorfall angesprochen, erklärte der 36-Jährige, dass er die Seniorin "beschützen" wollte. Näher begründen konnte er dies nicht.

Nachdem der Sachverhalt geklärt werden konnte, empfahlen die Beamten dem Mann, seinen Rausch auszuschlafen. Bevor er sich in seine Wohnung zurückzog, wurde der 36-Jährige noch zum Alkoholtest gebeten - Ergebnis: 2,78 Promille.

Da er die Wohnungstür mit seinem Tritt beschädigt hatte, kommt auf den Mann noch eine Strafanzeige zu. |cri

