Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Strothe - Unbekannte beschädigen Baukran, Polizei sucht Zeugen

KorbachKorbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter einen Baukran in Korbach-Strothe. Sie gelangten auf eine Baustelle in der Werbetalstraße. Dort durchtrennten sie an einem Baukran ein Hubseil, so dass ein Ausgleichsgewicht aus großer Höhe zu Boden fiel. Sowohl das Seil als auch die sogenannte "Kranflasche" wurden zerstört. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.500 Euro

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell