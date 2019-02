Polizei Korbach

POL-KB: Verkehrskonzept beim Skisprung Weltcup vom 15.02.02. bis 17.02.2019 in Willingen (Upland)

Korbach (ots)

Gemeinsame Presse-Mitteilung der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, der Gemeinde Willingen (Upland) und des Ski-Club Willingen e.V. zum Verkehrskonzept beim Skisprung Weltcup vom 15.02.02. bis 17.02.2019 in Willingen (Upland)

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen!

Zum Skisprung Weltcup von Freitag, den 15.02.2019 bis Sonntag, den 17.02.2019, mit diesmal drei Weltcup-Skispringen, werden insgesamt mehr als 50.000 Zuschauer an der Mühlenkopfschanze in Willingen erwartet.

Während der Samstag bereits ausverkauft ist, gibt es für den Teamwettkampf und die Qualifikation für den Wettbewerb "Willingen/5" am Freitag und für die Einzelwertung am Sonntag noch Eintrittskarten. Auf den Zugängen zur Schanze werden Tageskassen eingerichtet. Der Zutritt zum Stadion ist nur mit gültigen Eintrittskarten möglich.

Es wird dringend darauf hingewiesen, dass die Wiesenflächen aufgrund der milden Witterung nicht als Parkraum zu nutzen sind und die Zahl der Parkplätze deshalb stark begrenzt ist. Allen Besuchern wird daher unbedingt empfohlen, die Möglichkeit der Anreise mit der Bahn zu nutzen. Es halten wieder zahlreiche Züge am "Weltcup-Bahnhof Stryck", von wo aus der Fußweg zur Mühlenkopfschanze besonders kurz ist.

Um eine möglichst reibungslose Anreise mit der Bahn, Reisebussen und Pkw zu gewährleisten, gelten nachfolgende Regelungen:

Schienenverkehr

Im Schienenverkehr tritt vom 15. bis zum 17.02.2019 ein Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrtmöglichkeiten nach und ab Willingen in Kraft.

Informationen darüber und detaillierte Informationen sind über die Internetseite des Ski-Club Willingen "www.weltcup-willingen.de" unter "MühlenkopfschanzeAnreise" und "www.kurhessenbahn.de/skispringenwillingen" abzurufen

An allen drei Wettkampftagen verkehren neben den planmäßigen Zügen zwischen Brilon-Wald, Willingen und Korbach zusätzliche Sonderzüge. Auskunft erteilen - alle DB-Bahnhöfe, - in Hessen das gebührenfreie NVV-Service-Telefon unter 0800 - 939 - 0800 oder die NVV-Kundenzentren - in NRW die "Schlaue Nummer" landesweit unter 01806/50 40 30 und 08003/ 50 40 30 sowie - die Servicenummer der Deutschen Bahn unter 0180 6 99 66 33 oder das Internet unter www.bahn.de/kurhessenbahn. Aktuelle Informationen können unter den Internetadressen www.nvv.de und www.zrl.de. abgerufen werden.

Parkplätze

Mit dem PKW anreisende Besucher werden am Samstag und Sonntag von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr auf die zur Verfügung stehenden Parkflächen eingewiesen. Den Anordnungen der Ordnungskräfte ist Folge zu leisten.

Die am Samstag für Reisebusse reservierten Parkflächen im Bereich "Stryck-Bahnhof" werden am Freitag zum Teamwettkampf und zur Qualifikation "Willingen/5" mit PKW belegt. Es wird darauf hingewiesen, dass am Samstagmorgen dort stehen gebliebene widerrechtlich parkende PKW gem. der an den Parkplatzeinfahrten vorhandenen Beschilderung kostenpflichtig abgeschleppt werden können, damit die Reisebusse behinderungsfrei aufgestellt werden können.

Für außergewöhnlich Gehbehinderte sind schanzennah Parkplätze reserviert. Die Berechtigung zum Parken auf dem Behindertenparkplatz vor dem Gutshof Itterbach im Stryck ist durch Mitführen eines "Parkausweises für Behinderte" (Merkzeichen "aG") der Straßenverkehrsbehörde nachzuweisen. Behinderte im Rollstuhl sollten sich im Vorfeld der Veranstaltung mit der Geschäftsstelle des Ski-Clubs Willingen, Frau Hensel, unter 05632/9600 in Verbindung setzen. Alle ausgewiesenen Parkplätze sind gebührenfrei.

Einbahnstraßen

Der "Talweg" (in Fahrtrichtung Stryck) und die Straße "Im Stryck" (in Fahrtrichtung B 251) werden an allen drei Tagen zur Einbahnstraße. Die Benutzung dieser Straßen ist jedoch nur Anwohnern und Gästen mit Berechtigungsausweis gestattet. Im Bedarfsfall kann die Hoppecketalstraße ab Einmündung in die Straße "In der Bärmecke" in Fahrtrichtung Hoppecketal als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Die Abfahrt dort geparkter Fahrzeuge erfolgt über die Straßen "Vor den Eichen" und "Zum Langenberg". Weitere Einbahnstraßenregelungen können für die Straßen "Auf dem Gehren / Kampweg" und "Am Schneppelnberg" in Usseln (Fahrtrichtung Kahler Pön) angeordnet werden. Alle Anwohner werden gebeten, auf die entsprechenden Beschilderungen zu achten.

P + R (kostenfrei)

Am Freitag wird kein Pendelbus-Verkehr eingerichtet. Für Besucher-PKW stehen an diesem Tag ausschließlich im Nahbereich der Schanze (auf den Parkflächen an der B 251 zwischen Willingen und Usseln) und in Willingen (Parkplatz an der Seilbahn und Wiese am Besucherzentrum/Lagunenbad) Parkplätze zur Verfügung. Eine Einweisung erfolgt an diesem Tag nicht.

Am Samstag und Sonntag sind Pendelbus-Linien aus Richtung Brilon-Wald (Route 1), Rattlar/Schwalefeld (Route 3) und Usseln (Route 4) vorgesehen.

Die Pendelbusse fahren am Samstag ab 10.30 Uhr und am Sonntag ab 10.00 Uhr von den Linienbushaltestellen in Usseln, Rattlar und Schwalefeld sowie den Parkflächen in Brilon-Wald. Pendelbusbahnhöfe in Willingen sind: Linie 1 (Brilon-Wald): Uplandschule Linie 3 (Rattlar/Schwalefeld: Parkstreifen unter dem Willinger Viadukt Linie 4 (Usseln): Pendelbusbahnhof Stryck-Dreieck

Die Rückfahrt mit den Pendelbussen ist am Samstag bis ca. 20.00 Uhr und am Sonntag bis ca. 19.15 Uhr möglich.

Aus der Kerngemeinde Willingen fahren keine Pendelbusse zur Schanze.

Reisebusse

Für Reisebusse werden im Bereich Stryck-Bahnhof Busparkplätze veranstaltungsnah angeboten.

Sperrung Bereich "Stryck"

Auch in diesem Jahr wird der Bereich Stryck für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Die Anlieger der Straßen "Talweg", "Im Stryck", "Hof Bangert" und "Mühlenkopfstraße" -teilweise- haben entsprechende Berechtigungsausweise erhalten. Die Zufahrt in diesen Bereich ist nur möglich, wenn im Fahrzeug ein hierfür ausgestellter Berechtigungs-ausweis mitgeführt wird. Die Anlieger der übrigen Straßen im Bereich "Stryck" erhalten dagegen keine Berechtigungsausweise. Sie sollten einen schriftlichen Nachweis mitführen, mit dem sie sich als Anlieger dieses Bereichs ausweisen können (z. B. Kopie des Zweitwohnungssteuerbescheids in Verbindung mit dem Personalausweis oder eine Buchungsbestätigung ihres Beherbergungsbetriebes)

Die Polizei kann das Befahren des gesperrten Bereichs Stryck am Samstag und Sonntag auch für Berechtigte untersagen, wenn dies auf Grund erhöhten Fußgängeraufkommens erforderlich ist.

Taxenstand

Ein Taxenstand - nur für in Willingen (Upland) ansässige Betriebe - wird im Bereich "Parkplatzdreieck Stryck" an der B 251/Zufahrt Stryck eingerichtet.

Auswärtige Taxi- und Busunternehmer, die ihre Fahrgäste zum Springen bringen und wieder abholen, können diese auf dem Sonderbusparkplatz (Fläche gegenüber dem Pendelbusparkplatz) absetzen und wieder aufnehmen.

"Eröffnungshuttle" am Freitag

Der SC Willingen bietet erneut den kostenpflichtigen "Eröffnungsshuttle" ab Willingen, Usseln, Rattlar und Schwalefeld an. Die Shuttlebusse verkehren am Freitag ab 14.00 Uhr. Die letzte Ankunft am Pendelbusbahnhof am Abzweig Stryck ist für 15.35 Uhr vorgesehen. Die Rückfahrten werden um 21.15 Uhr und um 22.15 Uhr ab dem Pendelbusbahnhof Stryck durchgeführt. Der Fahrpreis beträgt 3,00 EUR, Kinder bis 14 Jahre bezahlen kein Fahrgeld. Der Fahrplan des Eröffnungsshuttles ist im Internet unter der Adresse www.weltcup-willingen.de einzusehen.

