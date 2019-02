Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Scheibe von Auto eingeschlagen, nichts entwendet

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines blauen Opel Meriva ein und konnte so eine Autotür öffnen. Er durchsuchte das Auto, wurde aber nicht fündig und musste ohne Beute flüchten. Der Pkw stand auf einem Parkplatz an der Wandelhalle. Der Sachschaden wurde auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell