Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Raubüberfall in Wohnung - 19-Jähriger Bewohner verletzt

Homberg (ots)

Fritzlar

Raubüberfall in Wohnung Tatzeit: 17.11.2021, 23:01 Uhr In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz brachen zwei unbekannte Täter ein und raubten von den Bewohnern mehrere hundert Euro Bargeld. Die beiden unbekannten männlichen Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Hausflur des Mehrfamilienhauses. Hier brachen sie mit körperlicher Gewalt die Tür zu einer Wohnung auf und betraten diese. Sie begaben sich offenbar gezielt in das Zimmer eines 19-Jährigen und ein Täter schlug umgehend auf ihn ein. Die Mutter des 19-Jährigen und wurde durch die Geräusche aufmerksam und wollte nachschauen, was denn in der Wohnung los sei. Sie wurde im Flur von dem zweiten Täter abgefangen und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Täter forderten von dem 19-Jährigen Bargeld, woraufhin dieser ihnen mehrere hundert Euro aushändigte. Mit ihrer Beute verließen die Täter die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Kassel eingeliefert. Durch die Schläge erlitt er Prellungen und Hämatome. Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Sie sind kräftig und ca. 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Während der Tat trugen sie dunkel Sturmhauben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

