Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rad- und Pedelecfahrer an Verkehrsunfällen beteiligt

Mönchengladbach (ots)

Zweimal ist es am Montag, 5. Juli im Stadtgebiet zu Unfällen gekommen, an denen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehende Fahrradfahrer beteiligt waren.

Ein Alleinunfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr an der Dammer Straße in Neuwerk. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der 40-Jährige mit seinem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest war positiv. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

Gegen 20.50 Uhr ist es an der Rheydter Straße in Dahl zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Pedelecfahrer gekommen, als der Autofahrer von einem Gelände nach rechts auf die Brandenberger Straße fahren wollte. Der Pedelecfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach eigener Aussage vergewisserte sich der Autofahrer, dass weder von rechts noch von links ein Fahrradfahrer oder Fußgänger kam, und rollte dann langsam auf den Gehweg vor. Plötzlich sei von rechts ein Pedelecfahrer angefahren gekommen mit dem er einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Das Auto traf den Radfahrer mittig mit der Fahrzeugfront. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleiben muss. Ein später durchgeführter Drogentest beim Pedelecfahrer war positiv. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell