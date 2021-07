Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfall und anschließender Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall machen können, der sich am vergangenen Mittwoch, 30.06.2021, ereignet hat.

Eine 54-Jährige Frau war nach eigener Aussage gegen 13:30 mit einem E-Bike auf der Odenkirchener Straße in Richtung Rheydt Innenstadt unterwegs. Als sie auf dem Radweg auf Höhe der Sparkasse fuhr, öffnete sich plötzlich die Fahrertür eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos. Die Frau konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Auto. Durch den anschließenden Sturz zog sie sich Prellungen zu. Der betroffene Fahrer des Autos kümmerte sich danach um die E-Bikerin und bot ihr Hilfe an. Das lehnte diese allerdings ab und bat nur darum, gegenseitig Daten auszutauschen um die entstandenen Schäden am E-Bike zu regulieren. Daraufhin gab der Mann ihr die gewünschten Informationen. Im Nachgang stellte sich aber heraus, dass die genannten Daten des Mannes nicht korrekt waren.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder andere sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-29-0 bei der Polizei zu melden.(jl)

